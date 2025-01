Costa (Ue): "La Polonia è di nuovo fonte di resilienza per l'Europa"

Varsavia, 4 gen. (askanews) – L’Unione europea deve continuare a stare al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario, e la Polonia – che in passato è stata in prima linea durante la Guerra Fredda nel ribellarsi alla dominazione sovietica – è una fonte di resilienza in un momento in cui l’autoritarismo e il populismo minacciano i valori europei. A dirlo, durante una serata di gala tenutasi a Varsavia per celebrare l’assunzione del semestre di presidenza di turno dell’Unione Europea da parte della Polonia è stato il presidente del Consiglio europeo, il portoghese Antonio Costa.