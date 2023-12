Da circa due settimane, Costantino Vitagliano è ricoverato in ospedale a causa di una malattia rara. Un’amica dell’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato qual è stato il primo sintomo che l’ha spinto a farsi visitare.

Costantino Vitagliano: la malattia rara che l’ha colpito

Via social, Costantino Vitagliano ha raccontato ai fan della malattia rara che l’ha colpito. “Sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qua. Sono qui per una cosa rara, talmente rara che, dopo tutti gli esami che sto facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere“, ha dichiarato il primo tronista della storia di Uomini e Donne. E’ stato sottoposto a diversi esami, tra cui una TAC-Pet, ma sa già che “gli esami del sangue sono tutti negativi“.

Costantino Vitagliano: il primo sintomo della malattia rara

A parlare del primo sintomo della malattia rara che ha colpito Costantino Vitagliano è stata una sua amica, Beatrice Bozzuto. La donna, modella e titolare di un negozio di abbigliamento, ha raccontato:

“Tutto è iniziato quando ha avvertito un dolore alla schiena. Era persistente, strano, che non aveva mai avuto. Si è preoccupato, ha deciso di farsi visitare, e i medici hanno subito ritenuto opportuno ricoverarlo. Poi, dopo diverse analisi, gli hanno diagnosticato una malattia poco comune e molto difficile da curare. Ma siamo fiduciosi, lui è forte e ne uscirà”.

Cosa ha Costantino Vitagliano?

Al momento, Vitagliano non ha ancora svelato il nome della malattia rara che l’ha colpito. Costantino ha raccontato: