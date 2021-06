Costantino Vitagliano, il tragico lutto: è morto il padre Orazio

Costantino Vitagliano è stato colpito da un tragico e triste lutto: a due anni dalla scomparsa della madre l'ex tronista ha perso anche suo padre.

A due anni dalla scomparsa dell’adorata madre Costantino Vitagliano ha perso suo padre, Orazio. Il modello raggiungerà presto Valle Caudina per spargere le ceneri del genitore.

Costantino Vitagliano: morto il padre

Costantino Vitagliano ha perso suo padre, Orazio, che stando alle prime indiscrezioni sarebbe scomparso a maggio.

Per il modello ex volto di Uomini e Donne si tratta del secondo straziante lutto dopo la scomparsa della madre Rosina, avvenuta nel 2018.

“Non c’è più la donna più importante della mia vita. È la donna che mi ha dato tante cose da piccolo. Ne ho combinate tante, ma mi ha sempre sostenuto. La sua morte è stata una cosa molto forte e non riesco a smettere di pensarci. Non mi sono mai sentito così tanto impotente in vita mia.

Mi sono sentito una nullità. Penso sia una cosa normale ma non l’accetto”, aveva dichiarato via social annunciando la scomparsa di sua madre. Vitagliano si recherà a Valle Caudina – località in cui è nato – per spargere le ceneri del genitore scomparso.

Costantino Vitagliano: la morte di sua madre

Nel 2018 Costantino Vitagliano è stato segnato dalla scomparsa di sua madre Rosina, una delle donne più importanti della sua vita. In seguito al suo lutto lo stesso ex volto di Uomini e Donne confessò di aver ricominciato a soffrire di attacchi di panico.

“Mi stanno tornando gli attacchi di panico che pensavo di avere imparato a governare, esco solo per vedere mia figlia quando tocca a me vederla.

È un pensiero fisso, un chiodo fisso, per me è ancora qua”, aveva dichiarato parlando della scomparsa della madre, e ancora: “Se stavo male lo sentiva, viveva per i figli. Mi ripeteva spesso di stare attento, di non farmi male, visto che combino sempre casini. Da giovane mi facevo male fisicamente visto che cadevo spesso e facevo soffrire anche lei. Ho fatto incidenti gravissimi in cui è dovuta venire a vedermi in sala di rianimazione, gliene ho fatte passare di tutti i colori. Mi amava alla follia.”

Costantino Vitagliano: la vita privata

Costantino Vitagliano è estremamente legato a sua figlia Ayla, nata nel 2015 dalla sua relazione con Elisa Mariani. Da diverso tempo l’ex volto di Uomini e Donne è legato sentimentalmente alla ballerina Luba Mushtuk.