Costanza Caracciolo in bikini a Miami anticipa i trend dell'estate 2022: i look della bella stagione conquistano i fan.

Mentre in Italia stiamo ancora facendo i conti con le temperature rigide, a Miami il sole fa da padrone. Lo sa bene Costanza Caracciolo che, insieme alla sua famiglia, si sta godendo l’estate. La moglie di Christian Vieri ha mostrato ai seguaci i primi look della bella stagione e il bikini rosa è già tra i trend dell’estate 2022.

Costanza Caracciolo in bikini a Miami

Dopo aver festeggiato a Milano il compleanno della piccola Isabel, nata nel 2020, Costanza Caracciolo e Christian Vieri sono volati a Miami. Qui, con le loro due figlie, si stanno godendo la prima parte dell’estate. Da anni la coppia vive tra l’Italia e l’America, dove hanno diversi progetti di lavoro in ballo. E’ così che l’ex velina di Striscia la Notizia ha mostrato ai fan i suoi primi look dell’estate 2022.

Tra questi, a catturare l’attenzione delle fashion addicted è stato un fantastico micro bikini rosa, primo outfit da mare della Caracciolo. Si tratta di un modello tanga, con laccetti sui fianchi e reggiseno con coppe a triangolo.

I look dell’estate 2022 di Costanza Caracciolo

Non solo look da mare, Costanza ha mostrato ai seguaci anche outfit per il tempo libero. Uno di questi, total black, ha fatto il pieno di like.

Un paio di shorts sportivi firmati Prada, con elastico e coulisse, abbinati ad una camicetta sbottonata e legata con un fiocco sotto al seno. A completare il tutto una pochette sempre nera di Chanel e scarpe mule di Bottega Veneta. Mentre questo outfit è perfetto per una cena fuori, un altro è l’ideale per una passeggiata poco impegnativa: shorts e giacca di jeans, camicetta bianca e ballerine.

Costanza Caracciolo detta la moda, anche per le figlie

Costanza non cura personalmente solo i suoi look, ma anche quelli delle figlie Stella e Isabel. Le due bimbe hanno appena due anni di differenza d’età e la Caracciolo ama vestirle come se fossero due gemelline. Abiti a righe, completi in jeans e perfino un total pink: le bimbe sono davvero fortunate ad avere una mamma che ama la moda.