Costanza Caracciolo in vacanza a Miami: le foto da capogiro

Costanza Caracciolo ha sedotto i fan dei social con alcune foto sensuali delle sue vacanze a Miami.

Costanza Caracciolo sta trascorrendo una meritata vacanza all’insegna del relax a Miami in compagnia di suo marito, Bobo Vieri, e delle loro due bambine.

Costanza Caracciolo in vacanza a Miami

Costanza Caracciolo è partita per Miami in compagnia di suo marito, Bobo Vieri, e delle sue due figlie.

Sui social l’ex velina ha fatto il pieno di like sfoggiando un fisico da capogiro e mostrandosi con alcuni sensuali bikini.

Per Costanza Caracciolo e la sua famiglia si tratta della prima vacanza “di famiglia” all’estero dopo l’emergenza Coronavirus, e sui social l’ex velina non ha mancato di mostrarsi più felice che mai.

I fan le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza e in tanti non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli sul tempo da lei trascorso insieme alle bambine.

Costanza Caracciolo: le figlie

Costanza Caracciolo ha avuto due bambine, Stella e Isabel, nate dall’amore per Bobo Vieri. Oggi lei e l’ex calciatore sono più felici che mai e amano trascorrere tutto il loro tempo insieme alle loro bambine.

Costanza Caracciolo ha partorito la sua seconda figlia, Isabel, in piena emergenza Coronavirus: “Mi è mancato Bobo, l’ho visto solo attraverso un vetro in corridoio”, ha confessato l’ex velina, e ancora: “Poi siamo tornati a casa e, da allora, abbiamo trovato un equilibrio fantastico: le nostre giornate sono sempre piene“. Suo marito, Bobo Vieri, ha invece affermato: “Voglio che crescano forti e indipendenti. Come mi comporterò con i loro fidanzati? Non ci ho pensato finora… Mi lasci ancora dormire la notte”.