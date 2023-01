Costanzo e Bruganelli su Chiara Ferragni a Sanremo: giudizi pungenti

La decisione di Chiara Ferragni di devolvere in beneficenza l’intero cachet del Festival di Sanremo continua a far discutere.

Maurizio Costanzo e Sonia Bruganelli hanno espresso giudizi pungenti sull’imprenditrice.

Costanzo e Bruganelli su Chiara Ferragni

Come sappiamo da qualche giorno, Chiara Ferragni ha deciso di devolvere in beneficenza l’intero compenso di Sanremo 2023. Il fatto che l’imprenditrice abbia indetto una conferenza stampa per annunciare la sua scelta ha fatto parecchio discutere. Dopo Selvaggia Lucarelli, anche Maurizio Costanzo e Sonia Bruganelli hanno espresso il loro pensiero.

Le parole di Costanzo su Chiara Ferragni

Tramite il settimanale Chi, Costanzo ha dichiarato:

“Indubbiamente è una battaglia giusta, giustissima. E serve anche a risolvere il problema vero della Ferragni, e cioè che deve trovare un modo per giustificare la sua presenza a Sanremo. E questo è un modo elegante per farlo”.

Maurizio, come al solito, è pungente. Il marito di Maria De Filippi non condanna la scelta di devolvere il compenso in beneficenza, anzi. A suo dire, questo è l’unico modo per “giustificare” la presenza della Ferragni a Sanremo 2023.

La frecciatina si Sonia Bruganelli

Il tono di Sonia Bruganelli è parecchio diverso da quello di Costanzo. L’opinionista del GF Vip, nel corso di un’intervista a La Stampa, ha lanciato una vera e propria frecciatina alla Ferragni: