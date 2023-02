Costanzo, il ricordo di Fiorello che canta 'Se telefonando' - Video

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Fiorello ha dedicato a Maurizio Costanzo la puntata di 'Viva Rai2' di oggi, affollatissima di pubblico dal vivo in via Asiago (quasi 500 persone nonostante la primissima mattina) per la presenza del cantautore romano Ultimo. “Ciao Maurizio - ha detto Fiore...

(Adnkronos) – Fiorello ha dedicato a Maurizio Costanzo la puntata di 'Viva Rai2' di oggi, affollatissima di pubblico dal vivo in via Asiago (quasi 500 persone nonostante la primissima mattina) per la presenza del cantautore romano Ultimo.

“Ciao Maurizio – ha detto Fiorello in apertura di puntata, nel giorno dei funerali solenni del giornalista – sai che sono tre giorni che penso a cosa dire di te, senza essere banale, ridondante o non so..

sono tre giorni che parlano di te, stanno dicendo delle cose meravigliose su di te, sul grande uomo che eri, di come hai rivoluzionato la televisione e di come hai cambiato la vita a tante persone che fanno questo mestiere, me per primo. Volevo quindi anche essere divertente, perché so quanto ti piaceva ridere. Quante ne abbiamo fatte insieme. Abbiano fatto di tutto, abbiamo fatto The Blues Brothers, ti ho fatto ballare il cha cha cha, suonare il sassofono per finta; ridevamo di cose che per altri non volevano dire niente, ma noi ridevamo di cose assurde.

E ora sono qua per fare uno show, e oggi voglio fare la puntata più divertente di tutte, per te. Voglio omaggiarti cantando, ovviamente ‘Se telefonando’ che in questi giorni hanno cantato in mille modi. Però ti ricordi come ti dicevo? ‘Le cose come non le so fare io, non le sa fare nessuno’. La canterò accompagnato dal maestro Cremonesi alla chitarra, lo farò per te, per Maria, per i tuoi figli, Gabriele, Camilla, Saverio; per dirti ‘Grazie Signor Costanzo’.

Ti ricordi che ti chiamavo così? E poi un giorno mi hai detto: ‘Mo hai rotto i coglioni con questo signor Costanzo, chiamami Maurizio’. Ciao Maurizio”, ha concluso Fiorello mentre partiva la sigla del Maurizio Costanzo Show.

Non è mancata l'attualità politica con i complimenti alla nuova segretaria del Pd, Elly Schlein. Sulla quale naturalmente Fiorello non ha fatto mancare l'ironia con il 'ritrovamento' dello zaino perduto in treno da Schlein.

Dentro una bambolina piena di spilli con la faccia del 'rivale' Bonaccini. La puntata si è chiusa con un duetto tra Ultimo e Fiorello sulle note di canzoni di Eros Ramazzotti e con un ultimo saluto a Costanzo: "Questa puntata è interamente e completamente dedicata a Maurizio Costanzo".