Costanzo su Alessandra Celentano: “Non si può fare a meno di lei”

Maurizio Costanzo ha espresso la sua opinione su Alessandra Celentano, che è una dei volti storici di Amici.

Maurizio Costanzo ha espresso la sua opinione sull’insegnante Alessandra Celentano, da anni ormai uno dei volti fissi di Amici.

Maurizio Costanzo su Alessandra Celentano

Nonostante gli scandali, le polemiche e le critiche per i suoi giudizi spesso fin troppo severi, Alessandra Celentano continua a essere una delle professoresse più in vista ad Amici di Maria De Filippi e il marito della conduttrice, Maurizio Costanzo, ha voluto spiegare perché secondo lui la presenza della Celentano sarebbe fondamentale per il programma.

Secondo il conduttore infatti anche i suoi giudizi severi servirebbero per formare i giovani talenti entrati nella scuola del programma.

“A me Alessandra Celentano piace proprio perché dà importanti insegnamenti di vita”, ha dichiarato il conduttore, specificando anche che rifiuti e fallimenti per chi intraprende la carriera del mondo della danza sarebbero all’ordine del giorno.

Le critiche

Alessandra Celentano è stata spesso criticata per via dei suoi modi severi e per via dei suoi giudizi sui concorrenti del programma tv.

Contro di lei si sono scagliati anche alcuni insegnanti (come Raimondo Todaro), ma l’insegnante è sempre andata avanti per la sua strada, senza mettere in discussione i suoi giudizi sui giovani ballerini.

“Dico pure: “Non sono cattiva, sono severa”. Ma credo che questa severità sia una forma di rispetto nei confronti dei ragazzi. Pretendo il massimo da loro, ma anche io do il massimo”, ha affermato la stessa Celentano.