Costretto a fare 5 km a piedi al caldo perché il bar è chiuso e non può comprare il biglietto sul bus

Un uomo di 66 anni non ha potuto comprare il biglietto sul bus, il bar era inoltre chiuso: l'autista lo ha costretto a farsi una scarpinata sotto il sole

Il signor Marco Giuliani (66 anni) è stato costretto a fare 5 km a piedi al caldo. Doveva raggiungere Firenze. Come informa FanPage, il bar era chiuso e lo sventurato, bisognoso di un biglietto, non ha potuto comprarlo neanche sul bus.

L’autista lo ha quindi costretto a farsi una scarpinata sotto il sole. L’episodio è accaduto alla Consuma, una frazione sita tra la città metropolitana di Firenze e la provincia di Arezzo. L’uomo, dopo essere andato a trovare l’anziano padre, era diretto al capoluogo toscano.

Bar chiuso: difficoltà nel reperire un biglietto per il bus

Marco Giuliani ha raccontato la sua disavventura nel corso di un’intervista a Repubblica: “Non avevo il biglietto perché da quando è cambiato il gestore del trasporto pubblico locale nessuno lo vende più nel raggio di chilometri e non potevo neppure acquistarlo con il cellulare dal momento che avevo esaurito il credito e il bar Consumi era chiuso”.

L’autista gli nega la corsa

Marco Giuliani ha proseguito dicendo di aver fatto presente la situazione all’autista peraltro con i soldi in mano pronto ad acquistare il titolo di viaggio, ma lui gli avrebbe risposto che non fosse possibile e che in mancanza di un biglietto non avrebbe potuto proseguire la corsa. Alla fine, il signor Giuliani è stato costretto a proseguire a piedi.