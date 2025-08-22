Costruttori di pace: un imperativo per il futuro dell'Europa

Diciamoci la verità: viviamo in un’epoca in cui il concetto di pace è diventato una chimera, un’idea affascinante ma sfuggente. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lanciato un chiaro appello durante l’apertura del Meeting di Rimini: abbiamo bisogno di costruttori di pace. Non si tratta solo di un invito poetico, ma di un grido di allerta in un momento storico in cui le guerre sembrano tornare a dominare le cronache quotidiane.

E mentre i giovani rappresentano la speranza, è fondamentale chiedersi: cosa significa realmente costruire la pace oggi?

Il contesto attuale: guerre e paure

La realtà è meno politically correct: le parole di Mattarella non sono un semplice pezzo di retorica, ma una risposta necessaria a un panorama globale in tumulto. Le guerre, che pensavamo di aver sepolto nella storia, si ripresentano con veemenza. I conflitti tra nazioni, le crisi economiche e le tensioni sociali sono all’ordine del giorno. Secondo il Global Peace Index, nel 2023, il numero di paesi in conflitto è aumentato, e la pace sembra essere un lusso che poche nazioni possono permettersi. È un dato inquietante e impossibile da ignorare.

In questo contesto, l’ex premier Mario Draghi ha espresso una verità scomoda: l’illusione di un’Unione Europea forte e coesa è svanita. La paura di una marginalizzazione in un mondo dominato da rivalità economiche e politiche è palpabile. L’UE deve affrontare una crisi di identità, e senza un cambio di passo, rischia di diventare irrilevante. Ma come possiamo sperare di costruire la pace se non abbiamo nemmeno una visione chiara per il nostro futuro?

Il ruolo dei giovani come costruttori di pace

So che non è popolare dirlo, ma i giovani non sono solo il futuro: sono il presente. Sono loro che possono e devono prendere in mano il timone della pace. Mattarella ha sottolineato il loro ruolo cruciale, e non a torto. In un’epoca in cui il cinismo regna sovrano, la nuova generazione ha l’opportunità di rimanere idealista e proattiva. Ma come possono farlo se non vengono ascoltati? Se le istituzioni non si aprono al loro contributo e alle loro idee innovative?

Le sfide che ci attendono, dalla sostenibilità ambientale alle disuguaglianze sociali, richiedono un approccio fresco e creativo, e i giovani sono ben posizionati per affrontare queste questioni. Tuttavia, è necessaria una rete di supporto e di ascolto, affinché le loro voci non si perdano in un mare di indifferenza. Costruire la pace, quindi, significa anche costruire ponti tra generazioni, dove l’esperienza degli anziani incontra l’energia dei giovani.

Conclusione: riflessioni su un futuro possibile

Il re è nudo, e ve lo dico io: la pace non è un obiettivo da raggiungere, ma un processo continuo che richiede impegno, dialogo e, soprattutto, coraggio. Il Meeting di Rimini rappresenta un’opportunità per riflettere su tutto ciò. È un invito a tutti noi, non solo ai leader politici, a diventare costruttori di pace nel quotidiano, affrontando le paure e le divisioni con empatia e determinazione.

In un mondo dove l’incertezza regna, è fondamentale non lasciarsi sopraffare dal pessimismo. La speranza è possibile, ma deve essere alimentata da azioni concrete e dalla volontà di impegnarsi per un futuro migliore. Invitiamo tutti a riflettere su come possiamo contribuire a questo cambiamento, perché la pace, in fondo, inizia da ciascuno di noi.