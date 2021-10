Costume di Halloween da uomo: migliori idee

Il vampiro, il clown in stile gotico oppure il fantasma sono alcuni dei modelli di costume di Halloween da indossare per una festa con gli amici.

Halloween sta per cominciare tra scherzi e party a cui partecipare. Per l’occasione, bisogna cercare un costume di Halloween da uomo nel caso si dovesse decidere di partecipare a qualche festa a tema e passare una serata al’insegna dell’horror. Sono diverse le idee e i suggerimenti che si possono trovare nei prossimi paragrafi per il travestimento adatto per la serata più spaventosa dell’anno.

Costume di Halloween da uomo

Arriva la festa più spaventosa e horror di sempre che porta con sé la voglia di travestirsi e di essere diversi per una sera. Durante Halloween è possibile sbizzarrirsi optando per diversi travestimenti e costumi da indossare per partecipare alla festa oppure divertirsi in casa con gli amici e la famiglia o ancora andare in giro con i bambini per il tipico dolcetto o scherzetto che tanto piace.

Molto importante per il costume di Halloween scegliere un travestimento da uomo che possa piacere, divertire e anche perché no, spaventare gli altri. Dai vampiri ai fantasmi sino ai pirati, sono davvero tante le proposte per la notte più gotica e horror dell’anno. È possibile anche ispirarsi ai film o ai travestimenti più classici oppure da qualche personaggio dei libri in stile horror o di Stephen King per trovare il costume adatto da uomo per la festa.

Il costume da vampiro è sicuramente un classico del genere, ma si può declinare in varie rivisitazioni in modo che sia originale e particolare. Si può anche realizzare un costume da Halloween da uomo fai da te oppure chiedere a un esperto del settore di crearlo in modo che corrisponda ai propri gusti. Insieme al costume, sono anche molto importanti gli accessori per un look perfetto.

Molti soggetti maschili sono pronti per l’occasione di cospargersi la faccia di trucco, di lentini colorate oppure indossare denti aguzzi e artigli insieme a maschere improponibili in modo da sfoggiarle in occasione di questa festa in casa oppure nei locali che organizzano qualche evento per l’occasione.

Costume di Halloween da uomo: idee

Le ispirazioni non sono mai troppe per scegliere il costume di Halloween da uomo che sia adatto per celebrare questa festa e con un po’ di creatività, cercando attentamente, è sicuramente possibile trovare il travestimento adatto per divertirsi insieme. Il costume da vampiro è un classico del genere che si presta a diverse rivisitazioni. I denti a punta in plastica, così come gli accessori in bianco e nero non possono assolutamente mancare. Le parrucche e gli anfibi completano il look.

Per idee più scherzose e goliardiche, si può puntare sul costume da Halloween da uomo da clown, magari alla It, il celebre personaggio di Stephen King ispirandosi all’arlecchino gotico, quindi con un tocco più dark e oscuro. Per chi ama i travestimenti più spaventosi, il costume di Joker è assolutamente perfetto e si può chiedere alla propria fidanzata o a un’amica di truccarvi per l’occasione.

Un’altra idea molto allettante è il costume da Halloween da uomo da diavoletto che è possibile personalizzare in vari modi. Un trucco con i toni del rosso, magari con il sangue rosso che scende dalla bocca, i cerchietti con le corna, il forcone e la coda a punta sono il travestimento perfetto. In alternativa si può puntare alla festa del Giorno dei Morti messicana per un look di coppia.

Tra le tante idee apprezzate e desiderate, vi sono i costumi che inneggiano alla figura della morte come lo scheletro con cilindro e giacca insieme al frac o i travestimenti in stile vodoo con le ragnatele finte. Il trucco è ovviamente a base bianca con il nero per il contouring. I fantasmi e gli spiriti sono tra quelli più popolari.

Costume di Halloween da uomo Amazon

Come è possibile vedere, sono tante le idee, anche molto originali con cui travestirsi in occasione di Halloween e su Amazon si trovano vari modelli e vestiti a prezzi imbattibili. Non appena si clicca sulla foto è possibile visualizzare le caratteristiche del prodotto. La classifica qui propone i tre migliori modelli di costume di Halloween per uomo tra quelli più popolari e diffusi.

1)Ciao-Joker costume adulto

Un costume che raffigura il personaggio molto popolare e amato della DC Comics completo di giacca con fino gilet e pantaloni. Un costume molto semplice, ma essenziale a cui vanno aggiunti piccoli dettagli in modo da completare il tutto. Ha un buon rapporto qualità prezzo e il tessuto è di ottima qualità.

2)Smiffys costume senor ossa

Un costume tipico del Giorno dei Morti, la celebre festa messicana e si compone di una giacca, pantaloni e anche camicia finta nei colori del nero con bordature bianche sul colletto, il pantalone e i polsini. Molto bello e ben fatto, oltre che completo di ogni accessorio da indossare non solo per Halloween, ma anche per una festa a tema come Carnevale.

3)EraSpooky costume da clown spaventoso

Un classico costume da clown rivisitato per Halloween in stile gotico nei colori bianco e nero. Una tutina a righe con macchie di sangue sparse a intravedere l’horror e l’aspetto macabro. Perfetto per diverse occasioni.

