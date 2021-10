Costumi da Halloween di coppia: le migliori idee

Dai classici scheletri passando per i vampiri sino ai fantasmi, sono alcuni dei costumi da Halloween da coppia da indossare per la festa insieme.

Halloween si sta avvicinando e per coloro che partecipano a qualche festa a tema, bisogna cercare il vestito adatto. Se si decide di andare alla festa con il proprio compagno, è possibile trovare dei costumi da Halloween di coppia che siano perfetti per entrambi in modo da catturare la scena e lasciare sbalorditi. Vediamo alcuni suggerimenti e le promozioni a disposizione online.

Costumi da Halloween di coppia

Il 31 ottobre, la notte più spaventosa di sempre, sta per arrivare e fin da ora i negozi dedicati e anche online stanno proponendo diversi travestimenti e costumi da Halloween da indossare soprattutto se si ha intenzione di andare a una festa insieme al proprio compagno. Inoltre, sceglierlo insieme è davvero importante, oltre che particolarmente divertente.

Una festa che è una occasione e divertimento, non solo per i bambini, ma anche per i fidanzati. Inoltre, è possibile anche trovare un costume da Halloween che sia adatto per madre e figlia o padre e figlio in modo da vivere l’insieme l’atmosfera e tradizione di questa notte spaventosa e andare in giro a fare dolcetto o scherzetto con i bambini.

Inoltre, festeggiare in compagnia del partner può essere davvero esilarante e divertente per entrambi senza possibilità di essere riconosciuti. Sono davvero tantissimi i costumi di Halloween da coppia che è possibile noleggiare o anche comprare online oppure realizzare magari con il fai da te se si è fantasiosi, creativi e anche abili con i lavori di manualità, oltre che con ago e filo.

La cosa importante è scegliere un costume che sia gradito a entrambi in modo da trovare quello maggiormente adatto. Molto bello sceglierlo anche in base alla propria personalità e andare in giro per negozi o navigare sul web alla ricerca di qualcosa che possa andare bene. Poi basta associare i vari abiti e truccarsi per un look di Halloween perfetto.

Costumi da Halloween di coppia: modelli

Trovare i costumi da Halloween di coppia non è affatto semplice considerando anche i tantissimi modelli che sono a disposizione. Si può optare per dei travestimenti di coppie celebri, come per esempio Homer e Marge Simpson per chi è appassionato di quel cartone. Un travestimento molto semplice da realizzare con il fai da te dal momento che basta pitturarsi di giallo indossare un abito a manica corta oppure dei jeans per lui e il gioco è fatto.

Una idea molto classica, ma originale al tempo stesso è travestirsi da scheletri chic con il giusto trucco. Degli abiti neri ed eleganti sono l’ideale per questo travestimento. La cosa importante è sicuramente il trucco deve essere in bianco e nero con degli ombretti grigio scuro in modo da definire bene il tutto poi con l’uso della matita nera.

Bonnie e Clyde sono dei fuorilegge americani che sono molti noti e sono diverse le coppie che, in occasione di Halloween, amano travestirsi in questo modo con costumi adatti. Basta rifarsi alla moda degli anni 30: per lui un abito gessato in doppio petto, cravatta e cappello, mentre per lei un pantalone corto e una calza in rete insieme a una camicia completano il look.

Vi sono poi costumi di Halloween da coppia tratti dai film e le serie più note. È possibile anche vestirsi da La sposa cadavere insieme al proprio compagno e futuro marito oppure optare per travestimenti classici come il vampiro e la vampiressa, lo stregone e la strega o ancora il diavolo e la diavolessa.

Costumi da Halloween di coppia Amazon

Per chi sta ancora cercando il travestimento di coppia adatto, su Amazon si possono trovare alcune offerte e promozioni a disposizione per vestirsi allo stesso modo. Non appena si clicca sulla foto è possibile visualizzare una serie di informazioni utili riguardo il prodotto. Una classifica vi propone i migliori costumi da Halloween d coppia tra quelli particolarmente apprezzati tra gli utenti online.

1)I Love Fancy Dress costume in maschera per coppia da Halloween

Un costume del giorno del dia de los muertos in Messico che si caratterizza per tute attillate unisex per lui e per lei con sombrero messicani e mantelli. Sono una coppia di scheletri con sombrero nel colore rosa per lei e rosso per lui. Sono tute con zip e papillon bianco, oltre che pompon. Un travestimento ideale e perfetto per Halloween.

2)I Love Fancy Dress coppia vampire Halloween

Un costume da vampiri della Transilvania per lui e per lei completo di sangue finto per un look perfetto per questa festa. Include gilet e camicia bianca, medaglia con collana rossa e papillon bianco, mantello nero e abito gotico di colore nero per lei con mantello rosso. Una coppia perfetta con i denti da vampiro.

3)I Love Fancyy Dress costume da Halloween per coppia

Un costume da uomo con scheletro e teschio stampati con mantello in velluto e sombrero, mentre la donna indossa il velo e la maschera con dettagli in rosso L’abito è a balze con teschio stampato e e guanti lunghi con la decorazione a ragnatela. Disponibile fino alla taglia XL

