Costumi di Halloween per bambino: i modelli più belli

La zucca per i bambini più piccoli, ma anche il ragnetto, la mummia oppure lo zombie, sono i tipici costumi di Halloween adatti al bambino.

Halloween, la festa di origine celtica, che sta per giungere, è molto amata dai bambini che stanno già pensando a quale costume indossare. Per chi ha poche idee e non sa come fare, qui proponiamo una serie di suggerimenti e idee adatte per i costumi di Halloween del bambino, da scegliere tra tante tipologie.

Costumi di Halloween per bambino

Pian piano, ci stiamo avvicinando ad Halloween e questa festa significa solo una cosa: mascherarsi e travestirsi. Per i bambini è l’occasione di scegliere quali costumi di Halloween indossare per partecipare a qualche festicciola con gli amici oppure a scuola, ma anche per fare il classico dolcetto o scherzetto di casa in casa.

Non basta soltanto mascherarsi, ma è altrettanto importante scegliere un costume che sia originale e divertente. Si consiglia di optare per un costume che sia a tema e anche alquanto pauroso in modo da impensierire e spaventare gli amici.

Inoltre, deve adattarsi all’età del bambino, quindi scegliere un travestimento che si adegui a un neonato oppure a un bimbo più grande.

Inoltre, i costumi di Halloween si possono trovare un po’ ovunque e a buon mercato con prezzi e budget che vengono un po’ incontro ai desideri e bisogni di tutti. Una ampia scelta è possibile trovarla online, proprio su Amazon con travestimenti e maschere adatti ai gusti di ogni bambino.

Inoltre, il prodotto arriva direttamente a casa con la possibilità anche del reso qualora non andasse bene e non soddisfacesse le aspettative.

Sono tantissime le possibilità e i modelli che si trovano online, per ogni fascia di prezzo e di età. Si va dai travestimenti di bambini di 2 anni fino ai 14 anni, compreso anche quelli per quelli piccolissimi o i neonati. Si può anche realizzarlo in casa usando l’occorrente necessario e adeguato per le esigenze e bisogni di tutti.

Una festa che è sinonimo di brivido e paura per cui i costumi di Halloween devono essere in tema. Sono tantissime le idee e i consigli su come travestire il bambino per celebrare questa festa a casa o a scuola con i compagni e gli amici. Nei negozi di giocattoli, ma anche online, sono diversi i travestimenti e le maschere.

Per il bambino, si va dal costume di zombie o scheletro a quello di fantasma, tra l’altro anche molto facile da realizzare a casa. Le idee sono davvero tante e tutte molto paurose e terrificanti. Si consiglia di scegliere insieme al bambino il travestimento che più gli piace a patto che sia comodo da indossare.

La mummia è un altro dei costumi classici di questa festa, ma è possibile anche per travestimenti molto più paurosi, come per esempio il pagliaccio di It oppure per Joker in versione mini. Un vestito da ragnetto è molto originale e particolare. Per i neonati, il costume da zucca è sicuramente l’ideale da indossare.

Tra i vari costumi non può mancare Batman, l’uomo pipistrello che è anche facile da realizzare poiché basta una semplice tuta nera da indossare oppure si può optare per la bambola assassina. Oltre al costume, si può anche pensare a un trucco spaventoso adatto ai bambini come un po’ di sangue che esce dalla bocca per dare una immagine horror.

Costumi di Halloween per bambino: offerte Amazon

L’e-commerce di Amazon dà la possibilità di scegliere tra tantissimi travestimenti approfittando di prezzi scontati. Cliccando sulla foto si visualizzano tutte le caratteristiche del modello scelto. Qui sotto abbiamo stilato una classifica dei tre migliori costumi di Halloween per bambino che sono tra i più apprezzati e desiderati con la descrizione di ogni prodotto.

1)Widmann fantasmino costume copricapo

Il classico costume da fantasma disponibile in varie taglie e perfetto per il bambino. Si compone di una tuta bianca completa di copricapo facile da indossare. Un modello semplice e molto carino che sicuramente i bambini apprezzeranno particolarmente. Permette al bambino di muoversi in totale libertà.

2)Spooktacular creations set costume

Un costume da scheletro che include la maschera, la tuta e i guanti con le ossa modellate in 3D. Un costume perfetto per spaventare gli amici, oltre a essere realizzato in tessuto molto resistente. Un modello semplice e divertente, perfetto per giochi di ruolo, ma anche serate a tema di Halloween e non solo.

3)Pegasus costume mummia bambino

Un altro travestimento classico di questa festa che è adatto fino ai 12 anni di età. Nella confezione si trovano il cappuccio, i guanti, i copriscarpe e anche la tuta. Sono realizzati in poliestere. Un costume diverso impreziosito dai colori come il bianco, il verde e il grigio.

Oltre ai costumi di Halloween, anche alcuni consigli su dove comprarli a buon prezzo.