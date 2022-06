Costumi interi: ecco i consigli sui modelli di tendenza per l’estate 2022

Quali sono i capi beachwear di tendenza per la stagione 2022? Scopri le sette proposte che devi assolutamente avere nel tuo guardaroba.

C’è chi afferma di aver già iniziato il conto alla rovescia per le vacanze al mare e chi mente. Ma per ingannare l’attesa che ci separa dal relax sul lettino e dai bagni nelle acque cristalline c’è un’attività essenziale da fare: informarci sui capi beachwear che interpretano al meglio i trend per la stagione 2022. Fra shorts di jeans e maxi-dress dal sapore esotico, i costumi interi si confermano tra i modelli più alla moda. Audaci e seducenti ma altrettanto pratici e versatili, scopri subito le sette proposte che devi assolutamente avere nel tuo guardaroba.

Little black one-piece, il costume nero è sinonimo di eleganza

Il costume intero total-black è un modello iconico e sempre di tendenza. Conquista per la sua naturale eleganza, anche nella versione più basic, ed è ideale per tutte coloro che, anche in spiaggia, non vogliono rinunciare ad uno stile glamour e raffinato.

Versatile e speciale, valorizza alla perfezione qualsiasi silhouette e può essere indossato anche a bordo piscina o durante l’ora dell’aperitivo. Sono diversi i marchi che interpretano le prerogative di questo trend, ad esempio DeFacto, Calvin Klein o Trendyol.

Da provare è anche la versione con rifiniture bianche, che renderà il tuo outfit estivo ancora più fashion, ricordando l’abito nero con i polsini bianchi di Coco Chanel. Qualche esempio? Il modello TANI creato da Ted Baker o Bel Air Bandeau Mio, griffato Ralph Lauren.

Audace e sensuale, il costume intero con dettagli cut-out

Uno dei costumi interi più versatili di sempre, che strizza l’occhio alla moda del passato è il modello con dettagli cut-out. Da classico ed elegante, si trasforma in un capo audace e sensuale, che lascia intravedere alcune zone del corpo, come pancia e fianchi.

Se indossato in spiaggia o in piscina garantisce uno stile chic e ricercato. Dopo il tramonto, invece, diventa un body da accostare a shorts in jeans e gonne colorate. Dal taglio più tradizionale sono i modelli dei brand Etam o Lascana in versione total-black. Ma spazio anche ai costumi con fantasie floreali o animalier, come quelle proposte da Trendyol e Hunkemöller.

Un consiglio? Per evitare un effetto a chiazze è meglio indossare il costume con dettagli cut-out quando la tintarella è già ben definita.

Quadretti Vichy e righe marinière, via libera ai costumi dallo stile francese

Lo stile francese al mare prende forma attraverso righe bianche e blu, rigorosamente orizzontali e tipiche della moda sailor. Ma nella stagione 2022 ci saranno anche quadretti Vichy, che ricordano Brigitte Bardot, e delicati scolli dalle forme squadrate.

In questo caso, per essere la più glamour della spiaggia devi puntare sugli accessori. Foulard, borse in paglia, cappelli ampi e copricostumi in seta hanno la capacità di trasformare un semplice outfit da giorno in un look di successo anche dopo le 18:00.

Esprit e Superdry propongono due modelli con sottili righe orizzontali nelle nuance del blu. Classici ed eleganti donano a chi l’indossa un’allure super femminile. Amalfi Check Bandeau di Seafolly, invece, presenta delicati quadretti azzurri in stile Vichy e delle moderne ruches nella zona della pancia.

Modelli con cintura per evidenziare il punto vita

Il costume intero con cintura regala un’aria da autentica diva, basti pensare a quello indossato dall’attrice Ursula Andress nel film Agente 007 – Licenza di uccidere. Tanto semplice quanto sensuale, avvolge delicatamente i fianchi senza stringere, donando un immediato effetto snellente.

Potrai scegliere fra modelli con cintura nella stessa tonalità del costume, come quelli di Only e Next. Oppure puoi optare per proposte più casual, come l’intero di Trendyol con cintura a forma di catenella dorata o il costume di Me Fui, con un sottile cordino arricchito da perline ed elementi colorati.

Via libera a colori pastello e fantasie sgargianti. Chi invece, anche in riva al mare, non riesce a fare a meno del logo può approfittare dei costumi che riportano le iniziali della maison sulla fibbia della cintura. Iconici sono i modelli di Gucci o Dolce&Gabbana.

Costume intero senza spalline da sfoggiare anche come top

Il costume intero senza spalline è ideale da indossare sul lettino della spiaggia ma anche come top, sopra ad un paio di pantaloni ampi, jeans sfrangiati o coloratissimi parei. L’essenzialità è il suo punto di forza, ma per l’estate 2022 si trasforma in un capo all’ultimo grido, grazie a frange, drappeggi e inserti, capaci di attirare lo sguardo sul décolleté.

Il consiglio, in questo caso, è di puntare su colori sgargianti e pattern vivaci. Un esempio? Banana Moon propone un modello con sfondo giallo e stampa floreale, impreziosito da delicati volant nella parte superiore.

Scollature profonde e modelli sgambati per slanciare la figura

Il costume intero, inoltre, è adatto per tutte le donne che desiderano slanciare la propria figura. Facciamo riferimento, in particolare, ai modelli in stile Baywatch, che ci fanno fare un tuffo nella moda degli anni ’90.

Proprio come i bikini, hanno l’obiettivo di scoprire il corpo nei punti più strategici: schiena, gambe e cosce, per allungare la silhouette e farti sembrare subito più alta. Missguided, 4Giveness e Superdry sono solo alcuni dei designer che offrono alternative di questo tipo.

Via libera anche ai costumi con scollatura profonda, adatti specialmente per quante hanno un décolleté non troppo abbondante.

Costumi interi che ricordano le tute da SCUBA diving

Chiudiamo, infine, con un modello particolare, piuttosto sportivo ma destinato a lasciare il segno nella stagione 2022. Stiamo parlando del costume che ricorda la tuta da SCUBA diving, grazie a maniche corte e zip.

È perfetto per tutte coloro che preferiscono nuotare o esplorare la costa in canoa, senza rinunciare allo stile. Swim Women Long Sleeve Surf Suit, ad esempio, è la versione di Puma in total-black, con logo in vista e cerniera sulla parte anteriore.

Ma non solo. I costumi con colori brillanti, texture fantasiose e stampe variopinte, come quelli del brand Billabong, ci fanno subito venire in mente i modelli usati nel nuoto sincronizzato. Escamotage stilistici per porre l’accento sul proprio look e per catturare l’attenzione, anche in spiaggia.