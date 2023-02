Cottarelli sulle sanzioni alla Russia: "Servono, e sugli effetti tanto rumore per nulla"

Cottarelli sulle sanzioni alla Russia: "Servono, ma non sono certo quelle che possono obbligare Vladimir Putin a finire la guerra, servono per negoziare"

Con una serie di dichiarazioni ad AdnKronos Carlo Cottarelli dice la sua sulle sanzioni alla Russia: “Servono, e sugli effetti tanto rumore per nulla“.

L’economista di area dem spiega che alcuni settori hanno patito ma lo Stato ha retto all’urto. Ha spiegato Cottarelli che certo, le politiche fiscali “sono state meno espansive dell’anno precedente ma non c’è stata una stretta paurosa”. Tuttavia per lui alla fine si è fatto “tanto rumore per nulla”. Indubbiamente, secondo Cottarelli, ci sono stati alcuni settori che hanno subito di più, quelli che esportavano in Russia, e ha subito di più chi aveva redditi fissi”.

Cottarelli dice la sua sulle sanzioni alla Russia

E ancora: “C’è stata una forte redistribuzione del reddito nel 2022, una delle più forti degli ultimi decenni”. Insomma, qualcuno si è impoverito ma allo Stato non è andata male, dato che “ha guadagnato perché i titoli di Stato in circolazione sono stati erosi dall’inflazione”. E a chi è andata male? Ai risparmiatori che “hanno investito direttamente e indirettamente nei titoli di Stato e hanno perso”. Poi la chiosa sulle sanzioni a Mosca: “Le stime iniziali fatte da Banca Mondiale e Fmi sull’economia russa, con una caduta del pil dell’8%, erano esagerate”.

“Non obbligheranno Putin a finire la guerra”

“Alle volte gli economisti fanno previsioni mettendoci quello che desiderano accada“. Perciò “l’impatto c’è stato, con una crescita negativa per Mosca, e si farà sentire nel tempo”. Tuttavia “non sono le sanzioni che possono obbligare Putin a finire la guerra. Sono uno strumento di negoziazione, che a un certo punto arriverà, che non è irrilevante”.