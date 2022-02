Courteney Cox rinnega i ritocchi estetici: “Oggi non lo farei”

Courteney Cox si è detta pentita dei ritocchi di chirurgia estetica a cui si sarebbe sottoposta.

Courteney Cox ha svelato di essere pentita dei tirocchi estetici a cui avrebbe fatto ricorso durante la sua carriera d’attrice.

Courteney Cox: i ritocchi estetici

L’ex star di Friends, Courteney Cox, non ha fatto segreto di aver fatto uso della chirurgia plastica (in particolar modo al viso).

L’attrice ha dichiarato però che oggi sarebbe pentita dei numerosi ritocchi a cui si sarebbe sottoposta:

“C’è stato un momento in cui mi sono detta di stare invecchiando tutto in una volta. Sembravo davvero più vecchia e allora ho cercato di inseguire quella giovinezza. L’ho fatto per anni. Non mi sono mai resa conto di quanto sembrassi strana. Se ci penso oggi, mi vengono i brividi”, ha ammesso, e ancora: “Oggi non lo farei più”.

Courteney Cox: l’amicizia con Jennifer Aniston

Courteney Cox e gli altri membri del cast di Friends sono rimasti molto amici dopo la fine della serie e in particolare l’attrice è molto legata alla collega Jennifer Aniston, che è stata anche madrina di battesimo di Coco, la figlia che lei ha avuto insieme a David Arquette. L’attrice è oggi legata al cantante John McDaid (con cui ha dato inizio alla relazione nel 2013). I due – che si erano fidanzati ufficialmente – hanno deciso di rompere il fidanzamento ma restare comunque insieme:

“Abbiamo rotto il nostro fidanzamento e si è trasferito in Inghilterra.

Poi siamo tornati insieme, ed è davvero meglio di prima. Va tutto meglio”, ha confessato, e ancora: “La distanza – dopo quella rottura, siamo stati separati per sei mesi – ci ha mostrato davvero molto”.