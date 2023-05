Couverture, Lidia Randis emoziona con cover di Cenere al violino

Milano, 3 mag. (askanews) – In anteprima il video di Cenere la celebre cover del rapper Lazza, suonata al violino dalla musicista Lidia Randis, in arte Couverture. Il progetto è nato in collaborazione con Giuseppe Fisicaro dell’etichetta Digital Noises.

L’idea nasce dalla volontà comune di creare un progetto nuovo che accostasse uno strumento classico ad un repertorio moderno – spiega Lidia – cercando di cogliere le potenzialità di entrambi, per iniziare abbiamo pensato di proporre un brano italiano, soprattutto reduce dal successo riscosso al festival di sanremo ed anche per il sound che riesce a trasmettere. A breve uscirà un nuovo brano ma non vogliamo svelare nulla, vi possiamo solo dire che sarà un brano tutto da ballare, il progetto couverture oltre alle cover comprenderà anche degli inediti. All’interno del progetto ci piacerebbe collaborare con altri artisti quali cantanti, ballerini, dj per dare ancor più voce ad ogni sfumatura artistica.

Lidia Randis, violinista laureata presso l’Istituto musicale Vincenzo Bellini di Catania, inizia il suo percorso di studi all’età di 9 anni partecipando sin da subito a concerti e ad eventi musicali locali e regionali. Prendendo parte all’ OGIB (orchestra giovanile dell’istituto Bellini), all’Haffner orquestra, e a diversi altri gruppi musicali, ha avuto modo di suonare in diversi teatri prestigiosi, tra cui il teatro Massimo di Catania e il Palacultura di Messina. Tra i concerti spiccano anche quelli per personaggi importanti come quello in onore del grande F. Battiato, L. Dalla, con la presenza dell’ospite Morgan, o il concerto per Telethon con Paolo Vallesi, e ancora un concerto presenziato dal principe di Monaco. Ha inoltre partecipato a diversi progetti e concorsi musicali ricevendo diversi premi.