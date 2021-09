Covid-19, Ilaria Capua: l’Ivermectina è pericolosa per le persone

Roma, 8 set. (askanews) – “L’Ivermectina è un vermifugo per cavalli ed è un farmaco che è pericoloso per le persone perché non è registrato per le persone. Allora, almeno che le persone dei vermi lunghi così nell’intestino… l’Ivermectina non serve a niente e anzi, fa male. Quindi per piacere non andiamo dietro a queste fandonie”: così la virologa Ilaria Capua, ospite di Di Martedì su La7 (il 7 settembre 2021).

“Lo stesso dipartimento dell’Agricoltura Usa, perché trattasi di farmaco per cavalli, ha detto ‘l’Ivermectina è pericolosa’ e negli Stati Uniti in alcuni Stati ci sono ospedali intasati di persone che si sono intossicate con l’Ivermectina”, ha aggiunto.