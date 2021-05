Covid 19 Italia tutta gialla, alcune Regioni candidate al bianco

Milano, 21 mag. (askanews) – Italia tutta gialla, con regioni come la Lombardia che a breve potrebbero passare in zona bianca. L’Rt nazionale arriva a 0,78 e scende ancora più in giù rispetto allo 0,86 della scorsa settimana.

Non ci sono regioni sopra la soglia critica per le terapie intensive: il tasso di occupazione di esse scende al 19%. Si osserva una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (13.565).

La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in aumento (41,9%). Stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38,1%).

Infine, il 19,9% è stato diagnosticato attraverso attività di screening.

Resta l’incognita delle varianti, quella inglese in particolare, e altre che possono eludere parzialmente la risposta immunitaria, di qui il monitoraggio continuo della situazione.

E il ministro della Salute Roberto Speranza, sinora sempre molto cauto, twitta: “È il risultato delle misure adottate, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione.

Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità”.