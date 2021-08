Covid-19, mamma 36enne morta dopo un mese di ricovero

Una donna di 36 anni è deceduta al Cardarelli di Campobasso dopo aver contratto il Covid-19: Giada lascia tre figli.

Una donna di 36 anni di Guglionesi è morta all’ospedale Cardarelli di Campobasso a causa di complicazioni da Covid-19. Le sue condizioni erano molto critiche a tal punto che era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Covid-19, muore madre di 36 anni a Guglionesi

La donna si trovava nel reparto di Malattie infettive ormai da diverse settimane, purtroppo le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. I medici hanno provato a trasferirla nel reparto di rianimazione Covid. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Giada Morini.

Covid-19, donna di Guglionesi perde la vita in ospedale

Dopo un mese dal ricovero la donna non ce l’ha fatta. Nel frattempo è partita nella cittadina molisana una gara di solidarietà grazie all’iniziativa “Un caffè per Giada”.

Sulla pagina Facebook della presidenza del Consiglio comunale è stato pubblicato un annuncio in merito a quanto accaduto. “La notizia che non avremmo mai voluto dare ci sconvolge. Per quanti volessero dare un aiuto presso La casa delle nuovi di Michela Bellocchio è partita una piccola raccolta di solidarietà. Grazie a chi vorrà contribuire” si legge sul social network.

Covid-19, donna di Guglionesi perde la vita in ospedale: altri dettagli

La donna lascia tre figli.

Secondo il quotidiano isNews, che cita fonti ospedaliere, la 36enne non si sarebbe sottoposta alla vaccinazione contro il Covid-19.