Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Sono 38.969 i nuovi casi di Covid e 73 i morti nelle ultime 24 ore in Italia secondo i dati del Ministero della salute sulla situazione del contagio. Sono 215.672 i tamponi processati, tra antigenici e molecolari, che fanno rilevare un tasso di positività al 18,1.

In crescita i ricoveri (+52 rispetto a ieri per un totale di 6.592) e le persone in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri per un totale di 252).