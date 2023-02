Covid: 4 regioni in Italia tornano ad essere a rischio alto, 10 a sono a rischio moderato

Nonostante ci troviamo in una fase in cui i decessi da Covid nel nostro Paese non sono mai stati così bassi (l’ha confermato anche l’esperto Aureliano Stingi) ci sono ancora delle regioni a rischio alto o moderato per quanto riguarda i nuovi contagi e le stesse morti da Covid.

In questi primi giorni di febbraio, infatti, sono tornati a salire i casi positivi in diverse aree del Paese, costringendo le autorità ad alzare il livello d’allerta.

Quali sono le Regioni a rischio Covid alto e moderato

Stando alle ultime informazioni condivise dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità sono attualmente quatteo le regioni considerate a rischio alto nell’ultima settimana, ovvero Basilicata, Liguria, Marche e Puglia.

Soltanto 7 giorni fa nessuna di queste regioni era segnalata in questa fascia così delicata.

Va meglio in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, PA/Bolzano, Sardegna, Toscana e Umbria, segnalate però come regioni a rischio moderato (7 giorni fa in questa fascia ce n’erano solo 4).

Indice RT in aumento

Sale, nel frattempo l’indice RT a livello nazionale, aumentato a Sale allo 0,91. Gli esperti proseguono come sempre il loro lavoro di informazione, invitando i cittadini a portare a termine il ciclo vaccinale nel caso in cui ancora non fosse stato completato, particolarmente per quanto riguarda le persone fragili.