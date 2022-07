Covid: 49.571 nuovi casi e 121 morti

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – Sono 49.571 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Italia nella giornata di oggi, in calo rispetto ai 54.088 di ieri. Scendono anche il numero dei morti, 121 rispetto ai 244 di ieri, mentre il tasso di positività si attesta al 17,1% (ieri era al 19,2%), con 290.013 tamponi effettuati.

Questi i dati del bollettino del Ministero della Salute.

In calo anche i ricoverati, 10.602 (-166 da ieri) così come le terapie intensive, 382 rispetto alle 400 di ieri. Gli attuali positivi in Italia sono 1.286.726 (-36.538) mentre i guariti sono 19.544.044 (+86.714). Il totale dei deceduti dall’inizio della pandemia si attesta a 172.003.