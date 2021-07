Covid, 6 positivi sul traghetto dalla Grecia a Brindisi: in 700 sbarcano senza obbligo di quarantena

Sei membri dell'Euroferry Olimpia sono risultati positivi al Covid-19. Le persone a bordo non sarebbero state sottoposte a quarantena né a tampone.

Mentre si discute sulla necessità del Green Pass per viaggiare in sicurezza anche all’estero, fa discutere quanto successo in Puglia: sono almeno 6 le persone risultate positive al coronavirus che viaggiavano a bordo di un traghetto partito dalla Grecia e arrivato a Brindisi.

Sei positivi su un traghetto partito dalla Grecia e diretto a Brindisi

Sono sei le persone risultate positive al virus. Si tratta di sei membri dell’equipaggio del traghetto Euroferry Olimpia della Grimaldi Lines. L’imbarcazione era partita da Igumenitsa, in Grecia. Dalla mattinata di martedì 20 luglio è ferma nel porto di Brindisi. I membri hanno dato esito positivo dopo essersi sottoposti a tampone molecolare.

Proprio in Grecia, nelle zone più frequentate dai giovani e famose per la loro movida, aumentano i casi di Covid-19.

Secondo gli aggiornamenti forniti da Asl e autorità portuale, gli altri passeggeri che hanno viaggiato a bordo del traghetto sono sbarcati. Al momento non sono stati sottoposti a quarantena né obbligati a effettuare un tampone. Infatti, stando a quanto previsto dai protocolli sanitari, le altre persone non sarebbero considerate a rischio. 120 sono distribuite in cinque hotel della zona, mentre 580 pare siano già tornate a casa.

Sei positivi su un traghetto dalla Grecia a Brindisi: quando ripartirà

Dopo aver riscontrato sei casi di positività, i 49 membri dell’equipaggio sono stati sostituiti. Il traghetto si è fermato un giorno, ma la ripartenza è fissata per la serata di mercoledì 21 luglio, quando l’imbarcazione si dirigerà nuovamente verso la Grecia.

In attesa di rimettersi in mare, il traghetto è stato spostato in una banchina più esterna al porto.

Sei positivi su un traghetto partito dalla Grecia e arrivato a Brindisi: le rassicurazioni dell’Asl

In seguito all’accaduto, l’Asl ha voluto rassicurare i cittadini. Infatti Stefano Termite, direttore del Dipartimento di prevenzione della Asl di Brindisi, ha dichiarato: “Al momento non risultano positivi tra i passeggeri del traghetto Euroferry Olympia“.

Poi ha fatto sapere: “Nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria del Dipartimento di prevenzione nei giorni scorsi è stato accertato un caso di positività tra i componenti dell’equipaggio. Con il successivo screening sono stati trovati altri 6 positivi nell’equipaggio che sono asintomatici e sono stati trasferiti a Bari in un Covid hotel. Secondo quanto appurato finora i contatti stretti dei positivi sono altri 13 operatori di bordo”.