Covid, a Firenze attivo l'hub vaccinazione di Aspi alla 'Chiesa dell'Autostrada'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Parte da Firenze il piano di vaccinazione anti Covid 19 di Autostrade per l'Italia, destinato a 200 persone al giorno tra cittadini e dipendenti, familiari e fornitori della concessionaria autostradale. L’hub vaccinale, posizionato nel piazzale della “Chiesa dell’Autostrada” a Firenze Nord, è operativo dal 10 giugno.

I cittadini per accedere alla somministrazione potranno prenotarsi attraverso il portale della Regione Toscana mentre i dipendenti, i loro familiari e i fornitori del gruppo Aspi seguiranno una procedura di accreditamento interno all’azienda.

“Noi abbiamo sostenuto le spese per poter allestire questi spazi – ha detto Matteo Marvogli, direttore 4° Tronco di Autostrade Per l'Italia – abbiamo dato supporto alla logistica, abbiamo utilizzato le nostre imprese, le nostre maestranze, insomma abbiamo cercato di creare tutti gli standard vaccinali, sempre in collaborazione con Asl e Regione Toscana.

E' un'iniziativa che riteniamo valida sia per i nostri dipendenti ma soprattutto per fornire un supporto alla popolazione”.

Nelle tensostrutture allestite nel piazzale della Chiesa di Michelucci sono presenti spazi per l’accettazione, per effettuare l’anamnesi, 2 unità mobili dove verrà inoculato il farmaco, un’area di osservazione post vaccinazione, oltre a un presidio medico sanitario dedicato alla gestione di eventuali emergenze. Le vaccinazioni vengono effettuate dal lunedì al sabato con orario continuativo, dalle 9:00 alle 17:30, fino a esaurimento delle dosi messe a disposizione.

Trattandosi di vaccino Pfizer, sarà possibile riprendere con le attività nel mese di luglio, per garantire nelle stesse modalità l’inoculazione delle seconde dosi. Nel centro lavorano 5 medici, 4 operatori sanitari, e 5 addetti alla logistica e all’amministrazione oltre ai Medici di Aspi.