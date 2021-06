Milano, 29 giu. (Adnkronos) – Sono 38 i nuovi casi di Covid19 in provincia di Milano, di cui 26 in città. In Lombardia, non si registrano positivi nelle province di Monza, Sondrio e Cremona.

Ce ne sono invece 19 a Varese, cinque a Pavia, sei a Mantova e 10 a Brescia.

Un caso a Bergamo, 2 a Como, Lecco e Lodi.