Covid: a Milano 'allarme salute mentale giovani, +60% richieste aiuto'

Milano, 18 feb. (Adnkronos Salute) – Ansia, autolesionismo, disturbi alimentari, violenza, insonnia. Dopo 2 anni di Covid "a Milano è emergenza" per le ripercussioni della pandemia sulla salute mentale dei più giovani. Tra capoluogo lombardo e hinterland "le richieste di aiuto psicologico per adolescenti e bambini sono aumentate del 60%, soprattutto per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni".

E' la fotografia scattata da Santagostino, rete privata di poliambulatori, e Radiomamma, community di sostegno ai genitori milanesi. Insieme lanciano un appello: "Creiamo un tavolo pubblico-privato per mettere in rete competenze e affrontare il problema" scatenato dagli "effetti di Covid-19 e dei periodi di lockdown, didattica a distanza, mancanza di contatti e reti sociali".

Il fenomeno "sta dilagando in tutta Italia e all'estero – sottolineano le due realtà meneghine – rischiando di segnare profondamente intere generazioni con un sovraccarico emotivo fortissimo per le famiglie".

I fondi messi in campo per il bonus psicologo rappresentano "sicuramente un segnale positivo – commenta Stefano Porcelli, psichiatra, psicoterapeuta e responsabile Area psichiatrica-psicologica-neurologica Santagostino – Finalmente anche il nostro Governo ha riconosciuto l'importanza della salute mentale per il benessere complessivo della società, prestando attenzione soprattutto a quei soggetti che tradizionalmente fanno più fatica a richiedere un sostegno".

"La pandemia – osserva lo specialista – ha acutizzato un fenomeno di difficoltà, già esistente, nel rapporto di relazione delle famiglie con i figli soprattutto in età adolescente.

Alcuni di questi ragazzi hanno accumulato grande rabbia che oggi sfocia nelle risse, parte ormai della cronaca quotidiana. Altri si sono isolati sempre di più, con un abuso di Internet e social network che si sono trasformati in una gabbia. Ma anche i genitori, i primi a essersi trovati in difficoltà in questa situazione, vanno educati a leggere e a riconoscere i primi segnali di disagio dei figli e a parlare con i ragazzi, superando quello stigma ancora associato al chiedere aiuto".

E' in questo quadro che nasce la partnership Santagostino-Radiomamma, che hanno realizzato uno speciale sul tema in quattro puntate – spiega una nota – offrendo alle famiglie milanesi in primis una mappatura di tutti i servizi gratuiti e a prezzi calmierati per avere informazioni su dove e quando è possibile avere un supporto telefonico, online e di persona. E poi una serie di soluzioni che gli esperti propongono per aiutare concretamente genitori, bambini e teenager in questo lungo e non facile viaggio: la necessità di introdurre servizi di sostegno psicologico e pedagogico fin dalla scuola dell'infanzia; il bisogno di offrire una formazione e supporto dedicato ai genitori per imparare ad accorgersi di un malessere e sapere come comportarsi; educare gli adolescenti a fare rete per rappresentare una risorsa l’uno per gli altri; la costruzione di reti di collaborazione a livello territoriale a sostegno dei ragazzi e delle loro famiglie.

Non solo. Santagostino e Radiomamma lanciano anche un appello ad aprire un tavolo di discussione tra enti locali, istituzioni, organizzazioni profit e no profit e scuole, che hanno un ruolo sociale fondamentale nel rapporto con famiglie e studenti. "Mettiamo in rete le competenze – esorta Carlotta Jesi, fondatrice di Radiomamma – Come primo passo per aiutare le famiglie abbiamo fatto informazione mappando tutti i servizi di sostegno psicologico gratuiti e a prezzi calmierati cui può rivolgersi una famiglia a Milano. Ma non basta: serve una formazione dedicata per i genitori, per aiutarli a leggere per tempo i segnali di disagio dei figli e ad attivarsi; serve un sistema di case manager integrato sul territorio che capti il bisogno e orienti verso una risposta in tempi brevi; serve lavorare fin dalla scuola dell'infanzia sul sostegno psico-pedagogico alle famiglie".