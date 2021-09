Covid: a odg Cdm dl per green pass per tutti lavoratori**

Roma, 16 set. (Adnkronos) – E' all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, come da attese, il decreto per estendere il green pass a tutti i posti di lavoro, pubblici e privati. Non figurano, invece, come era emerso in mattinata, le misure per arginare il rincaro delle bollette, attese in un Cdm che si terrà già la prossima settimana.

"Il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 16, a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno -si legge nella nota-: Decreto-legge contenente misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (PRESIDENZA – SALUTE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – LAVORO E POLITICHE SOCIALI – GIUSTIZIA); Decreto legislativo di Attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio – ESAME PRELIMINARE – (PRESIDENZA – INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI)".