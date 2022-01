Covid, a Pechino una settantina di casi a pochi giorni dai Giochi

Pechino, 24 gen. (askanews) – Test di massa per tutti i residenti di un intero quartiere di Pechino. La Cina alza la guardia a circa due settimane dall’inizio delle Olimpiadi dopo la scoperta di nuovi contagi legati alla variante Omicron del Covid-19 altamente contagiosa. Un secondo focolaio legato alla variante Delta è stato rilevato in decine di persone in un quartiere a Sud della capitale, a pochi chilometri da dove si svolgeranno le gare di sci e snowboard a partire dal 4 febbraio.

E se le autorità hanno revocato un lockdown di un mese nella città di Xi’an, nel Nord della Cina, in tutto dai primi di gennaio sono una settantina i casi Covid rilevati a Pechino, ha spiegato Pang Xinghuo, vicedirettrice del Centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie di Pechino: “43 casi di Covid-19 trasmessi localmente, compresi sei casi legati a Omicron e 37 casi legati a Delta”.

Chi è entrato nel Paese, atleti e dirigenti, è stato sottoposto a test molecolare in aeroporto. E viene garantito un sistema di bolle a circuito chiuso per isolare i contagi e gestire il personale legato ai Giochi. Intanto, in molti si sono radunati fuori dallo stadio nazionale per ammirare le prove generali della cerimonia d’apertura con i fuochi d’artificio.