Covid a Sanremo: il piano B se Amadeus dovesse ammalarsi

Cosa succederebbe se Amadeus si ammalasse di Covid durante Sanremo? Tutto quello che c'è da sapere.

Anche l’organizzazione del Festival di Sanremo deve fare i conti con le misure anticontagio e, secondo indiscrezioni, queste costerebbero alla kermesse come la presenza di due super ospiti allo show. Ancora non è chiaro però quali sarebbero le misure adottate nel caso in cui Amadeus, direttore artistico di questa edizione, dovesse risultare positivo.

Amadeus: il Covid a Sanremo

Nei mesi scorsi già due dei partecipanti al Festival di Sanremo 2022 sono risultati positivi al Coronavirus (si tratta di Elisa e di Aka7even) e, come per lo scorso anno, alla kermesse sono state attuate una serie di procedure per evitare che l’evento si trasformi involontariamente in un focolaio. Non è chiaro però quale potrebbe essere il piano B attuato dalla Rai qualora il direttore artistico di questa edizione, Amadeus, dovesse risultare positivo al virus.

Secondo indiscrezioni è possibile che, in caso di contagio, Amadeus si trovi a condurre lo show “da remoto”, così come accaduto ad altri conduttori prima di lui proprio ac ausa della positività al Coronavirus. Sulla questione al momento non vi sono conferme e il conduttore tv ha preferito non rompere il silenzio a tal proposito.

Amadeus: Aka7even e gli altri casi positivi

L’anno scorso era stato Irama a risultare positivo a Covid-19 proprio in concomitanza con l’inizio del Festival.

Il cantante non aveva potuto esibirsi e quindi erano state trasmesse le sue esibizioni durante le prove generali. Nelle ultime settimane anche Aka7even ha dovuto fare i conti con il Coronavirus ma perfortuna, nelle ultime ore, il cantante ha annunciato via social di essere guarito.

Amadeus: il Sanremo ter

Per la terza volta Amadeus è a capo del Festival di Sanremo 2022 ma, quest’anno, sembra che dovrà a fare a meno della presenza del suo storico amico Rosario Fiorello.

Secondo indiscrezioni il conduttore starebbe facendo di tutto per poter avere lo showman al suo fianco almeno durante una delle serate del Festival.