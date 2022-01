Covid, a un metro di distanza con mascherine Ffp2 il rischio contagio è trascurabile

Covid, uno studio parla dei benefici delle mascherine Ffp2 e del rispetto del metro di distanza.

Secondo una ricerca dell’Università di Padova, le mascherine Ffp2 offrono una protezione maggiore dalle goccioline di saliva che una persona (potenzialmente positiva al Covid-19) emette quando parla. Questo tipo di mascherina offre inoltre una protezione misurabile, anche se è impossibile stabilire una sicurezza universale e precisa.

Mascherine Ffp2: la ricerca dell’Università di Padova

La ricerca dell’Università di Padova è stata pubblicata sul Journal of the Royal Society Interface. Del team di ricerca fanno parte Jietuo Wang e Federico Dalla Barba. Da menzionare la collaborazione da parte di Gaetano Sardina della svedese Chalmers University of Technology e di Alfredo Soldati (Politecnico di Vienna) e Alessio Roccon (Università di Udine).

Mascherine Ffp2: modello di quantificazione del rischio contagio

I ricercatori che abbiamo menzionato hanno proposto un modello di quantificazione del rischio contagio da Covid-19.

basandosi sulla distanza tra le persone, sul tipo di evento respiratorio e sulle condizioni dell’ambiente, di temperatura e di umidità, con o senza l’uso delle mascherine.

Mascherine Ffp2: quando il rischio di contagio diventa trascurabile

Secondo lo studio la mascherina Ffp2 ha dimostrato essere uno strumento ottimale per prevenire il contagio da Covid-19, che diviene trascurabile già se si rispetta il distanziamento di un metro, a prescindere dall’evento respiratorio o dalle condizioni ambientali considerate.