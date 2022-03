Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Nella sala stampa di Villa Madama -dove a breve il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il presidente spagnolo, Pedro Sanchez, il primo ministro portoghese, Antonio Costa, e in collegamento video il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, rilasceranno delle dichiarazioni dopo il vertice a quattro- le bandiere di Ue, Italia, Spagna, Grecia e Portogallo sono listate a lutto in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid-19.