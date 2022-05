Covid, Abrignani: “Il virus non scomparirà mai. Continuerei a usare la mascherina”

L'immunologo dell'Università Statale di Milano Sergio Abrignani ha fatto il punto sulla situazione pandemica.

Il virus di Covid-19 non se ne andrà mai. Sono state queste le parole dell’immunologo dell’Università Statale di Milano Sergio Abrignani. Intervenuto nella trasmissione radiofonica di Rai Radio 1 “Un giorno da pecora”, l’esperto ha fatto un bilancio di ciò che ci dovremo aspettare nei prossimi mesi e in che modo dovremo affrontare il virus: “Non è finita, è finita l’emergenza”, ha dichiarato a tal proposito.

Covid, Abrignani sulla pandemia: “Continuerei a usare la mascherina”

Nel corso della sua lunga riflessione Abrignani ha dedicato un ampio spazio alla questione spinosa delle restrizioni. Secondo l’esperto in particolare, al fine di prevenire i decessi sarebbe necessario tornare all’uso della mascherina: “c’è un senso di accettazione, ma per evitare questo numero di morti bisognerebbe tornare ad attuare misure restrittive, come numeri limitati nei locali, distanziamento eccetera”. “La mascherina io continuerei a usarla”, ha poi aggiunto.

Sulla quarta dose: “La suggerirei per i soggetti fragili”

Non ultimo Abrignani ha parlato della somministrazione della quarta dose. L’esperto in particolare la consiglierebbe ai soggetti più fragili. Ha inoltre aggiunto che, come accade già per l’influenza, si aspetta che possano esserci delle annate “più brutte” di altre: “Stiamo accettando l’idea di avere, come per l’influenza, delle ‘brutte annate’ in cui ci sono molti morti”, sono state le sue parole.