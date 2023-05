Covid ad Amici: il pubblico è stato convocato per la registrazione

Covid ad Amici: il pubblico è stato convocato per la registrazione della semifinale. Ecco quando.

Al momento, gli allievi positivi al Covid di Amici di Maria De Filippi sono quattro. Nonostante tutto, sembra che lo staff del talent abbia comunque convocato il pubblico per la prossima registrazione. Quando si svolgerà?

Il Covid, come sappiamo da giorni, è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Ad essere risultati positivi sono quattro allievi, ovvero: Mattia, Isobel, Angelina e Aaron. Pertanto, ad essere negativi sono soltanto due, Wax e Maddalena. La semifinale si sarebbe dovuta registrare giovedì 4 maggio, ma è slittata. Nonostante tutto, sembra che la produzione del talent abbia già convocato il pubblico per una nuova registrazione.

Quando si registra Amici?

Stando a quanto sostiene la pagina Amici News, il pubblico è stato convocato per venerdì 5 maggio 2023. Se l’indiscrezione dovesse corrispondere alla realtà dei fatti, la puntata della semifinale andrebbe regolarmente in onda sabato 6 maggio.

Covid ad Amici: la finale è salva

Considerando che il pubblico è stato convocato ad Amici per la registrazione, significa che gli allievi sono risultati negativi al Covid. Questo significa che la semifinale andrà regolarmente in onda e anche la finale è salva: andrà in scena il 14 maggio.