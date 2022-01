Il Governo italiano ha deciso di eliminare dal sistema a colori delle Regioni la zona gialla e la zona arancione: resterà soltanto la zona rossa.

In Italia, il Governo ha deciso di eliminare dal sistema a colori delle Regioni la zona gialla e la zona arancione, considerate ormai superflue in seguito all’introduzione del Green Pass. Resterà in vigore, quindi, esclusivamente la zonarossa che verrà decretata nel caso in cui si verificherà un marcato peggioramento degli indicatori.