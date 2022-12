Covid, addio all'app Immuni

Il prossimo 31 dicembre non si dirà addio solo al vecchio anno, ma anche alla nota e discussa app Immuni: interrotto il sistema di allerta per il Covid

Il ministero della salute ha fatto sapere che dal prossimo 31 dicembre 2022 l’app Immuni ci saluterà per sempre.

L’applicazione era stata lanciata, non senza polemiche, nel giugno del 2020 ed era stata utile per tracciare le persone che avevano contratto il Covid-19 ed “allertare” coloro i quali erano entrati in contatto con gli infetti e le autorità sanitarie.

Covid, il 31 dicembre si darà l’addio all’app Immuni

L’annuncio è stato dato direttamente dal ministero della salute che ha fatto sapere come, dal prossimo 31 dicembre, l’app Immuni non sarà più in uso in Italia.

La Piattaforma unica nazionale per la gestione del Sistema di allerta Covid-19 sarà quindi dismessa e la sua applicazione di riferimento sparirà dagli store degli smartphone.

Cosa accadrà sui cellulari dei cittadini che hanno scaricato l’applicazione

Ma cosa accadrà alle applicazioni già installate sui nostri cellulari? La risposta è semplice e viene fornita, ancora una volta dal ministero della salute che precisa come Immuni non funzionerà più per attivare e ricevere le notifiche di allerta di eventuale contatto stretto con altri utenti positivi al Covid-19.

Sarà, comunque, possibile conservare le proprie certificazioni delle vaccinazioni e relativi Green Pass, mentre non verranno più registrate ulteriori e nuove certificazioni.