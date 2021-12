Covid: Affinita (Moige), 'minori possono opporsi a genitori pro o no vax? Inaccettabile'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – "Noi crediamo che le scelte sanitarie vengano sempre pienamente condivise con i genitori. Crediamo nel loro ruolo nella scelta sanitaria, che sia fondamentale la relazione mamma-figlio papà-figlio. La maggiore età per la libera scelta si acquisisce a 18 anni".

Lo dice all'Adnkronos Antonio Affinita, direttore generale del Moige rispondendo sul diritto garantito ai minori dal 2017 ad opporsi alle scelte dei genitori no vax o pro vax sulla vaccinazione e più in generale la salute.

Affinita prosegue: "noi siamo molto, molto perplessi da quanto contenuto nella legge che sottrae ai genitori il loro naturale diritto di tutela. Riteniamo di essere i primi responsabili. Queste sono inaccettabili sottrazioni alla responsabilità genitoriale.

Non aiutano il colloquio, il confronto, l'inclusione, l'educazione. Ci chiediamo come un bambino di 5 anni ma anche un adolescente possano richiedere un trattamento sanitario. La famiglia – conclude – è il luogo in cui concordare percorsi e scelte".

