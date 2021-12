Covid, Aifa: via libera alla somministrazione del vaccino ai bambini di 5-11 anni

L’Aifa ha ufficialmente dato il via libera alla somministrazione del vaccino Anti-Covid ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Nella giornata di mercoledì 1° dicembre, l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha ufficialmente dato parere favorevole all’inoculazione del vaccino anti-Covid per i bambini che afferiscono alla fascia di età 5-11 anni.

Il via libera è stato stabilito nel corso della prima giornata di riunione della Commissione tecnico scientifica (Cts)dell’Aifa.

Per quanto riguarda la vaccinazione per la fascia di età 5-11 anni, questa verrà effettuata attraverso l’iniezione di due dosi di vaccino Pfizer/BioNTech.

Il vaccino verrà somministrato in formulazione specifica e rimodulato in modo tale da iniettare un terzo del dosaggio originariamente previsto. Inoltre, tra la prima e la seconda dose, dovranno trascorrere tresettimane.

L’Aifa ha anche suggerito di adottare dei percorsi vaccinali “adeguati all’età”, qualora sia possibile.

Aifa, via libera al vaccino anti-Covid ai bambini di 5-11 anni: il parere della Cts

In relazione alla decisione presa, l’Aifa ha dichiarato che i dati disponibili “dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di allerta in termini di sicurezza”.

Il parere favorevole della Cts, poi, sottolinea quanto segue: “Sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-c), che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva”.

La Cts, infine, ha anche precisato: “La vaccinazione comporta benefici quali la possibilità di frequentare la scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi che sono particolarmente importanti per lo sviluppo psichico e della personalità in questa fascia di età”.

Aifa, via libera al vaccino anti-Covid ai bambini di 5-11 anni: i tempi previsti

Al momento, non esiste una data ufficiale entro la quale verranno aperte le vaccinazioni per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ma si suppone che le prenotazioni potrebbero partire dalla metà di dicembre.

A questo proposito, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha affermato: “Confidiamo di partire prima di Natale, dal 20 al 25 di dicembre, per esser pronti a iniziare la somministrazione”.

Il direttore generale della prevenzione al ministero della Salute, Giovanni Rezza, invece, ha rivelato: “Il vaccino potrebbe essere disponibile intorno alla metà di dicembre, quindi ci sarà la possibilità di vaccinare i bambini compresi nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. È importante proteggerli perché anche se raramente possono andare incontro alle complicanze, la loro protezione servirebbe anche a diminuire la velocità di circolazione del virus”.