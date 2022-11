Covid al GF Vip: Signorini si collegherà con i positivi

Sembra che la produzione del GF Vip abbia già in serbo delle soluzioni per affrontare la diretta nonostante la presenza di alcuni casi Covid.

Al GF Vip è esploso un mini-focolaio di casi positivi al Coronavirus ma, secondo indiscrezioni, la prossima diretta andrà comunque in onda e con tutti i concorrenti presenti.

GF Vip: i casi Covid

Ben 4 concorrenti del GF Vip (Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita) a cui si è aggiunta l’ex concorrente Pamela Prati (eliminata nell’ultima diretta) sono risultati positivi al Coronavirus. Secondo i rumor in circolazione la diretta del reality show andrà in onda comunque e per quanto riguarda i concorrenti in gara ma risultati positivi al Covid, Signorini si potrà collegare con loro da casa (i 4 infatti sono in isolamento domiciliare).

Al momento non è dato sapere quali altre misure adotterà la produzione del reality show e nell’aria c’è una certa preoccupazione anche per lo stesso Signorini che, durante l’ultima diretta, ha baciato Pamela Prati (così come Marco Bellavia). Al momento nessuno dei concorrenti del programma ha sintomi preoccupanti ed è quindi probabile che, una volta tornati negativi, potranno tornare in gioco.

In queste ore la produzione del reality show ha rilasciato un comunicato con cui ha fatto sapere che i concorrenti sarebbero in costante monitoraggio.

In tanti sono impazienti di sapere quali saranno gli ulteriori sviluppi della vicenda e se il programma tv sarà costretto a chiudere anticipatamente i battenti proprio a causa dei casi Covid presenti all’interno del reality show. Per il momento sulla questione non sono emerse ulteriori conferme.