Roma, 23 dic. (Adnkronos) – E' appena cominciato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo, oltre alle nuove misure anti-Covid per le festività, anche il milleproroghe e il via libera definitivo all'assegno unico per le famiglie. La riunione è slittata di circa 40 minuti per consentire alla cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi di limare le norme anti-Covid.