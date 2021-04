Covid, Alessia Ventura incinta: “Ho avuto paura per la bambina”

Alessia Ventura, incinta della sua prima figlia, ha confessato le paure di quando ha scoperto di essere risultata positiva al Covid.

Alessia Ventura è incinta della sua prima figlia e a dicembre, insieme al marito Gabriele Schembari, ha scoperto di essere positiva al Covid.

Alessia Ventura incinta: il Covid

Un grande spavento per Alessia Ventura: nei mesi scorsi la showgirl, incinta per la prima volta a 40 anni, ha scoperto insieme al marito Gabriele Schembari di aver contratto il Coronavirus.

La coppia si trovava in Sicilia quando il tampone ha dato esito positivo al virus:

“Io ero già avanti con la gravidanza. Mi sono spaventata, ho avuto paura per la bambina, ma per fortuna non ho dovuto fare cure particolari e se ne è andato via da solo: ho avuto un pochino di febbre, bruciore alle vie respiratorie e avevo perso gusto e olfatto”, ha confessato la showgirl, che molto presto diventerà madre della piccola Ginevra.

La showgirl ha già confessato che dopo l’arrivo della sua bambina tornerà a lavoro quanto prima: “Mi prenderò del tempo per stare con la bambina quando nascerà, ma poi riprenderò a lavorare, è importante per tutti non perdere il lavoro, è fondamentale”, ha dichiarato. Lei e Gabriele Schembari sono più felici che mai di poter finalmente accogliere la piccola Ginevra e realizzare così il loro sogno di diventare genitori.