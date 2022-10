Covid, allarme dagli Usa: “Cerberus sta guadagnando terreno”

Il tweet dello scienziato californiano Eric Topol sul Covid ed il suo allarme previsionale sui contagi: "Cerberus sta guadagnando terreno"

In tema di Covid arriva un preciso allarme dagli Usa: “Cerberus sta guadagnando terreno”. Fra le sottovarianti Omicron che si stanno affermando è quella che desta maggior preoccupazione ed è nel novero delle “contendenti” che come spiega AdnKronos “provano a insidiare il dominio della sottovariante Omicron 5 di Sars-CoV-2”.

Non ci sono dati certi e provati su quando e come ce la farà ad emergere ma di certo gli studi che arrivano dagli Usa dicono che esisterebbe un “segnale reale riguardo alle potenzialità del sottolignaggio BQ.1.1, già battezzato Cerberus dagli esperti sui social”.

“Cerberus sta guadagnando terreno”

Ma cosa è Cerberus? Si tratta di una sottovariante di Omicron 5

su cui Eric Topol, scienziato americano direttore dello Scripps Research Translational Institute di La Jolla, California, ha scritto cose in un tweet.

Si parla di un “importante aggiornamento che giunge dalla sorveglianza genomica degli Stati Uniti”.

Le “importanti novità” dell’esperto

Il tutto “con una transizione degna di nota: quando BA.5 cala, BQ.1.1 guadagna rapidamente terreno, insieme ad altre varianti”. A conforto della sua tesi l’esperto ha anche citato un grafico dei Cdc (i Centri statunitensi per la prevenzione e il controllo delle malattie). Cerberus viene data in crescita dal 2,4% dell’8 ottobre a un 5,7% previsto per il 15, quindi in rapida crescita nel giro di una settimana.