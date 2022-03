Covid: all'odg Cdm riaperture e dlgs crisi impresa

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si riunirà a Palazzo Chigi alle 15.30 figurano il decreto legge "per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19, in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza" nonché il decreto legislativo, in scadenza, apportante "modifiche al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", in attuazione "della Direttiva Ue 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione preventiva, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Direttiva Ue 2017/1132".