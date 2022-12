Covid, anche Hong Kong elimina molte restrizioni

Novità sul Covid in estremo oriente, anche Hong Kong elimina molte restrizioni.

La città-stato autonoma ha deciso per un allineamento alle nuove regole della Cina e cambio di passo nelle norme di contenimento. Ma che significa? Che da domani, 29 dicembre, Hong Kong abbandonerà la più parte delle restrizioni anti-Covid. Tutto questo con un radicale cambio di passo, dato che passa da città con le restrizioni più dure al mondo ad un nuovo stato di quasi libertà totale.

Hong Kong elimina molte restrizioni

Secondo la Bbc chi arrivasse in città non dovrà più sottoporsi al test molecolare obbligatorio entrato in vigore a marzo. Ma non solo: il pass per i vaccini verrà abolito e resterà la norma sulle mascherine obbligatorie nei luoghi pubblici. Cessa anche la regola che limitava a 12 il numero di persone autorizzate a riunirsi all’aperto.

Le parole del leader Lee sulla decisione

John Lee, leader dell’isola, ha spiegato che gli alti tassi di vaccinazione consentono la svolta.

Quali dati? Quelli per cui il 93% della popolazione ha ricevuto due vaccini e più dell’83% ne ha ricevuti tre. E c’è un ulteriore dato: a differenza di Pechino Hong Kong ha utilizzato anche i vaccini a mRNA. Ha detto Lee: “Hong Kong ha una quantità sufficiente di medicine per combattere il Covid e gli operatori sanitari hanno acquisito una ricca esperienza nell’affrontare la pandemia”.