Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "Non si possono accettare intimidazioni, né tollerare minacce da un gruppo organizzato che sta facendo di tutto per mettere a repentaglio la salute degli italiani. Vado avanti più convinta di prima!". Così la dem Beatrice Lorenzin che ha pubblicato su twitter un estratto delle chat no green pass in cui le vengono rivolte minacce.