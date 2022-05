Covid, Antonella Viola: “Estate senza mascherina, ma potrebbe tornare a settembre”

Antonella Viola ha dichiarato che l'obbligo di mascherina potrebbe essere tolto ovunque in estate: tuttavia non è escluso che venga reintrodotto a settembre.

Secondo Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova e direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, quella che sta per arrivare sarà un’estate senza mascherina. Dal 15 giugno, ha spiegato, se i dati continuano ad andare verso una diminuzione dei casi si potrà rinunciare all’uso dei dispositivi di protezione.

Viola sulla mascherina d’estate

Intervistata da SkyTg24, l’esperta ha affermato che l’utilizzo delle mascherine potrebbe essere sospeso in estate per poi eventualmente essere ripreso a settembre. “Siamo fuori dall’emergenza senza dubbio, ma il virus continuerà a circolare e probabilmente le mascherine andranno recuperate e di vaccini sentiremo ancora parlare“, ha aggiunto.

Tutto sarà deciso in base ai dati epidemiologici disponibili a metà giugno: se continueranno a segnare un trend in calo dei contagi, questa potrebbe essere la prima estate senza obbligo di mascherina dall’inizio della pandemia.

Viola: “Quando indossare ancora la mascherina”

Una fase in cui lei stessa ha consigliato di indossarla ancora nei luoghi di lavoro, in quelli di forte aggregazione e nei posti dove occorre rispettare la salute degli altri come i supermercati e i negozi. “Noi entriamo in un supermercato per mezz’ora al massimo, ma i cassieri ci stanno tutta la giornata e sono a contatto con tutte le persone che entrano“, ha spiegato.

Il resto dipenderà dalla situazione che ci si trova a vivere: se si è fragili o si vive con persone che lo sono, si deve fare attenzione e usare i dispositivi in moltissime situazioni tranne quando si è all’aperto. Se invece non si hanno particolari problemi, “concordo col dire che possiamo utilizzarla al lavoro e nei luoghi molto frequentati, ma per il resto rinunciarci“.