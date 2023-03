Covid: Antonionni (FdI), 'bene Commissione inchiesta, italiani chiedono chiarezza'

Roma, 10 mar (Adnkronos) – "L'annuncio di Tommaso Foti sulla partenza operativa della commissione bicamerale di inchiesta sul Covid è un fatto estremamente positivo: gli italiani hanno bisogno di conoscere e sapere quanto accaduto". Lo dice Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Come ha sottolineato Foti nessuno interferirà sull'inchiesta di Bergamo ma dovremo avere il compito di capire tutto ciò che è accaduto in un contesto nel quale sono morte decine di migliaia di nostri connazionali e sono stati spesi decine di miliardi di euro aumentando il disavanzo pubblico. La necessità di trasparenza raccoglie una forte domanda pubblica -conclude Antoniozzi- e non deve fare paura ma indurre a una collaborazione istituzionale che sia indirizzata a comprendere".