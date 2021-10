Un anziano ha creduto alle teorie di IppocrateOrg, secondo cui il Covid è una semplice influenza. È attualmente in terapia intensiva.

Covid, anziano non vaccinato si cura seguendo i consigli di IppocrateOrg: è in terapia intensiva. Le condizioni del paziente.

L’uomo ha 68 anni ed è affetto da patologie pregresse, ma nonostante tutto ha da sempre rifiutato il vaccino, accettando esclusivamente i consigli di un’associazione chiamata IppocrateOrg, che ritiene una malattia come il Covid-19 curabilissima e senza necessità di ospedalizzazione in quanto basta stare a casa. Non è stato così per il 68enne, inutili i consigli ricevuti telematicamente dall’associazione, ora è in condizioni gravissime all’ospedale “Sant’Anna” di Ferrara e combatte tra la vita e la morte.

Sulla vicenda indaga la Procura di Ferrara che ha aperto un’inchiesta conoscitiva per capire la posizione del medico che gli avrebbe fornito consigli per le cure domiciali e del paziente, per cui è stata richiesta anche una perizia psichiatrica.

Non è la prima volta che l’associazione IppocrateOrg fa parlare di se. È finita recentemente in una bufera politica dopo essere intervenuta presso il Senato della Repubblica sostenendo la propria posizione sulle cure alternative per il Covid-19, sostenendo che la maggior parte dei pazienti viene preso precocemente e riesce a guarire anche senza l’uso di farmaci convenzionali, ma con farmaci “Off label“, che, come chiarisce l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) sono farmaci già registrati ma usati in maniera non conforme (per patologia, popolazione o posologia) a quanto previsto dal riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato.