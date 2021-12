Covid, allarme quarta ondata: l'Oms chiede l'aiuto dei governi per le vaccinazioni e per far rispettare le misure restrittive

Il numero dei contagi cresce in tutto il mondo per via delle varianti. L’Oms ha chiesto a tutti i governi la massima prudenza e il rispetto delle restrizioni.

Covid, l’aumento dei contagi spaventa l’Oms

L’innalzamento dei numeri dei contagi è una tendenza globale, e spaventa l’Oms – Organizzazione mondiale per la sanità.

In particolare, le varianti Delta e Omicron stanno facendo registrare un alto tasso di infezioni che preoccupano Maria van Kerkhove, responsabile tecnica per la pandemia da Covid-19 dell’Oms. La statunitense prende molto sul serio la situazione, tanto da arrivare a dire che «stiamo affrontando uno tsunami di contagi nel mondo».

Covid, l’Oms chiede la collaborazione dei governi

L’auspicio della van Kerkhove è che se ne rendano conto i governi di tutto il mondo, prendendo le dovute precauzioni:

«Lo ripeto ai governi: non aspettate a agire. E non mi riferisco ai confinamenti. Prima di iniziare a vedere un aumento dei ricoveri, vi preghiamo di indossare mascherine, facilitare il telelavoro, limitare i contatti con altre persone, evitare riunioni, investire nella ventilazione, aumentare la sorveglianza dei genomi dei virus e preparare i vostri ospedali. Ora è il momento di agire anche contro la variante Delta, perché sta seminando il caos».

Covid, l’Oms fa una panoramica sul virus nel mondo

La responsabile della pandemia per l’Oms ha chiuso facendo un quadro generale del Covid nel mondo. Ha sottolineato il buon lavoro compito dall’Europa nella campagna vaccinale, anche se non ancora sufficiente per debellare il virus: