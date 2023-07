Covid: Appendino (M5S), 'in tempesta noi a tirare cima, voi a strizzare occhio ai no vax'

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – "Noi non abbiamo paura della verità. Perché durante la tempesta più dura, cioè la pandemia, noi con gran parte dell'Italia eravamo li a tirare le cima con l’equipaggio. Voi invece, colleghi di Fdi e Lega, eravate sugli scogli a urlare contro le chiusure per racimolare qualche voto; da irresponsabili, a strizzare l'occhio ai no vax nel momento in cui c’era bisogno di velocizzare la campagna vaccinale; a demonizzare l’uso dello stato di emergenza definendola dittatura sanitaria, quando sapevate benissimo che era l'unico modo per poter arginare il contagio; come sciacalli usavate ogni occasione per cercare di ottenere un po’ di consenso elettorale". Così Chiara Appendino in Aula rivolgendosi alla maggioranza.